Billeder: En fantastisk aften i Spilledåsen med bluesmusikkens bagkatalog

Stevns - 29. januar 2020 kl. 18:43 Af Tommy Ebbesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grarup Allstars spillede tirsdag aften i Spilledåsen i Store Heddinge. Dette liveband har i en del år turneret Danmark rundt med blues og soulmusik i absolut topklasse til stor glæde for entusiaster indenfor disse to musikgenrer.

Dog nok ikke så kendte på Stevns - for selvom publikum i den halvfyldte sal havde en stor musikalsk aften, kan man kun sidde tilbage og tænke, at den resterende del, som der var plads til, skulle have forundt sig selv denne oplevelse. Men det er nok den gode gamle historie, der her er udslagsgivende - et kendt navn er en tryghedsfaktor, når en hverdagsaften skal bruges på et musikarrangement. Hjemvendt sent fra arbejde og indstillet på en hyggeaften med noget godt i fjernsynet før hamsterhjulet kører igen næste dag - ja, så har man måske ikke lyst til at eksperimentere med et ukendt navn.

Ren nydelse

Vi fremmødte fik som sagt en indlevende jazzet soul blues, som ikke kan opleves bedre.

Bandet har det godt med hinanden og nyder virkelig at spille sammen. Disse topprofessionelle musikere behersker deres instrumenter til fuldkommenhed. Uffe Steen med en solid jazzbaggrund gav guitaren en personlig indfølende bluesklang, Palle Hjorth var fantastisk med rytmiske udfoldelser på orgelet, Niels Mathiasen på saxofon gav instrumentet en blød afdæmpet lyd, som passer fortræffeligt til denne musikgenre, og sammen med vel nok Danmarks bedste rytmegruppe, Niels Nello Mogensen og Esben Bach, udgjorde disse herrer et veloplagt match til frontfiguren Margrete Grarup. Dejligt at opleve de enkelte instrumenter få tid og mulighed for at lege og udfolde sig. En føling og intensitet, som kun de bedste mestrer.

Mestrer blues og soul

Og så var det virkelig en fornøjelse at høre denne vokalist, hvor man tydeligt fornemmede, at hendes uddannelse som sanger har givet hende nogle redskaber, der gør, at hun mestrer blues og soulgenren med en indlevelse, der gav hendes fremførelser en unik medrivende oplevelse for publikum. Hun stod virkelig stærkt i det lokale lydbillede med sin fløjlsbløde stemme, som skabte en solid grobund for formidling og fremførelsen af de enkelte numre. Særlig nummeret Summertime blev leveret med en intens indre følelse, som gav publikum et musikalsk medrivende billede af denne farvede kvinde med sit barn fra slavetiden i USA.

Opfordring til bandet

Vi fik en række af nye og gamle numre, som andre kunstnere har fremført. Der var plukket i bluesmusikkens uudtømmelige reservoir af gode sange, som blev mesterligt fremført. Det kunne være spændende, hvis bandet fik lavet nogle selvkomponerede numre og dermed chance for at vinde endnu større genklang på den danske musikscene.

Der var stående applaus efter en flot præstation, og folk gik hjertevarme og fyldt med ny energi ud af salen - ud til de kommende hverdage.