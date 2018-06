Billeder: En dag med DM-medaljer i Hårlev

Det blev nok aldrig til det helt store tilløbsstykke for publikum. Men der er ikke nogen tvivl om, at Hårlev og Stevns kom på cykellandkortet, da Dansk Cykle Union havde valgt at placere DM for hold netop her i år. Lørdag stod Hårlev således på den anden ende og Hovedgaden var spærret af lige i krydset mod Himlingøje og Bygaden.