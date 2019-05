Se billedserie Det er med stor koncentration og iver, at eleverne er gået til opgaven. Her bliver planternes sundhedstilstand tjekket på en app, der hører til opgaveforløbet, og som de har downloadet til deres telefon for at følge planternes udvikling fra time til time. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Eleverne får planter og pilotprojekt til at gro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Eleverne får planter og pilotprojekt til at gro

Stevns - 19. maj 2019 kl. 09:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

WeGrow er et tværfagligt forløb målrettet fagene biologi, fysik, kemi og geografi. Robert Olsson er lærer på Store Heddinge Skole, hvor han blandt andet underviser en 8. klasse, der lige nu deltager som test-klasse i netop den sammenhæng.

Læs også: Aff Hjarnø er headhuntet til et drømmejob

Avisen har derfor været en tur forbi for at høre nærmere, hvad det helt konkret går ud på, og her mødte fotografen og undertegnede en klasse, som med stort engagement havde kastet sig over et vækstforsøg med planter, som eleverne med sensor-teknologi og såkaldte VR-briller på det nærmeste fik ind under huden sammen med FNs verdensmål.

- Vi har indgået et samarbejde med LIFE (Læringscenter i Lyngby, red.), der gør det muligt for os at komme til at beskæftige os med nogle ting, som ellers ikke er muligt. Vi får ganske enkelt en læringspakke, hvor alt hvad vi skal bruge indgår. Og det er helt gratis for os, siger Robert Olsson til DAGBLADET.

Det er nok ikke helt tilfældigt, at LIFE har udset sig netop Store Heddinge Skole som testskole i den sammenhæng. Aff Hjarnø fra LIFE, som står bag læringspakken, der på sigt skal tilbydes alle skoler, som ønsker det, har nemlig tidligere haft sin gang på skolen som lærer. Denne dag er hun også taget ud på skolen for at følge elevernes forsøg.

- Vi har seks forskellige pakker i pipeline, som vi fylder med alt det underviserne og eleverne har brug for til at kunne gennemføre et godt undervisningsforløb. Store Heddinge Skole har alle forudsætningerne for at gennemføre det, men det er ikke alle skoler, der har lige så gode faciliteter, og de skal også kunne være med og derfor er vi ved at indrette laboratorier i lastbiler, som kan komme med ud på skolerne, siger Aff Hjarnø til avisen.

Når læringspakken ikke længere er i test vil den - sammen med de andre læringspakker - komme til at leve via fire forskellige platforme, som lærerne og skolerne kan benytte sig af.

En digital platform, som elever og lærere kan benytte, materialekasser, som blandt andre Store Heddinge Skole tester nu, mobile laboratorier med topmoderne laboratoriefaciliteter og til sidst et nyopført naturvidenskabeligt læringscenter i Lyngby, som skal stå klar til besøg fra skolerne fra 2021.

Det forventes, at de to første læringspakker WeGrow og Enzymjagten er i drift på udvalgte skoler efter sommerferien. Det vil sige, at de ikke længere er i test. Men at LIFE Læringscenteret begynder at rulle de pågældende læringspakkerne ud på det tidspunkt og løbende skalerer op, så flere og flere skoler kan begynde at bruge dem i undervisningen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge lørdag 18. maj

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink