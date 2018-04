Billeder: Eksplosion i produktionshal

- Der er nogle mindre sætningsskader at se og et fyr ser også ud til at være sprængt og ødelagt. Desuden har der været en lille brand inde i selve produktionshallen. Men om det er branden der har forårsaget eksplosionen eller omvendt, det kan jeg ikke sige noget om, og det kunne produktionslederen på stedet heller ikke. Så nu er området spærret af, og undersøgelsen af hændelsesforløbet er nu op til politiet at finde ud af. Vi har afsluttet vores opgave ved at få luftet lokalerne ud for resterende dampe, siger beredskabets indsatsleder, der gætter på, at det formentlig er æter-dampene fra produktionen, der er blevet antændt.