Billeder: Dorte og Lars faldt for hinanden på Gjorslev og blev til en familie

Herhjemme kunne man i radioen høre Danmarks største rockidol: Otto Brandenburg, der fik de unge pigers hjerter til at smelte med What do you wanna make those eyes at me for, og Raquel Rastenni tog husmorrollen under kærlig, ironisk behandling i Heksedansen.