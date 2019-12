Containerne komme til at stå med en nem og separat adgang for lastbiler, der skal fragte dem til og fra området. Alt sammen under niveau. Der kommer dog også et antal halvanden meter høje containere midt på pladsen. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Døgnåben genbrugsplads tager form og forventes åbnet til påske

Stabil-grus i kubikmetermål er det mest synlige resultat af, at der i øjeblikket er ved at blive skabt en stor, ny genbrugsplads i Hårlev på kommunens grund ved det udlagte industrikvarter omkring Toftebovej. Og dog - for de nedsænkede kanaler til containere er også blevet støbt og fremstår som et gedigent zigzag-mønster bagerst på pladsen.

