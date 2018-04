Billeder: Dobbeltkoncert på friskolen

Se billedserie Der var gang i guitar-rifs, da ottende klasse gav den gas. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 28. april 2018 kl. 14:17 Af Erik Nielsen

Fællesrummet på Stevns Friskole var fyldt hele to sene eftermiddage op til bededagsferien, da skolen holdt forårskoncert for henholdsvis de små og store årgange, hvor forældre, bedsteforældre og søskende også var inviteret.

Det blev til to dage, hvor alle skolens klasser fik lov til at give et nummer med sang og instrumenter, og der blev virkeligt sunget og spillet igennem på de to dage. Selv førskole-eleverne, som kun har været friskolen i tre uger viste, hvad de allerede havde lært - nemlig at stille sig på en scene og give et nummer i fællesskab foran et stort publikum.

Der var tekster på både engelsk og dansk over de to dage, og de blev leveret »my way« - som man siger. Eller enhver fugl synger med sit eget næb. Der var plads til alle - også bag instrumenterne.

Nogle af eleverne havde endog slæbt eget gear med, og det var tydeligt, at der var blevet øvet i mange timer både hjemme og på skolen for at få tingene til at swinge.

Skolens musiklærer - Charlotte Andersen, Anne Kragelund og Andreas Thordal - har haft nogle travle dage, men det var helt tydeligt, at de nød at se deres elever folde sig ud på scenen over for et publikum.