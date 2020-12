Se billedserie Ulla Mandrup Olsen ved et af de gravsteder, som hun har ?puttet? med gran. Fotos: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Det bliver jul med en smuk og vinterpyntet kirkegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Det bliver jul med en smuk og vinterpyntet kirkegård

Stevns - 21. december 2020 kl. 17:10 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Et tip fra Gitte Fabech gjorde opmærksom på de flotte vinterpyntede gravsteder på Havnelev Kirkegård.

»Her gør graverne nemlig noget særligt ud af gravstederne og laver kunst af forskellige typer gran foran gravstene og i passager. Jeg har aldrig set noget lignende og det er vanvittigt smukt«, skrev Gitte Fabech til avisen.

Og Gitte Fabech har helt ret, for det er et særdeles smukt syn, der møder én, når man går en tur rundt mellem gravstederne på kirkegården ved Havnelev Kirke.

Østsjællands bedste Det er graver Anders Henriksen og i endnu højere grad hans medhjælper Ulla Mandrup Olsen, som står bag de mange flotte og kunstfærdige kreationer.

- Ulla er nok Østsjællands bedste granlægger, kommer det uden omsvøb fra Anders, der har været graver ved Havnelev Kirke i 20 år.

Og selvom Ulla er beskeden og bliver lidt rød i kinderne over de rosende ord, så har hun svært ved at skjule sin passion for granlæggeriet, eller »at putte gravstederne«, som hun kalder det.

- Jeg elsker bare den her måned, det er den bedste tid på året, og hvert år er jeg helt syg for at komme i gang, kommer det begejstret fra Ulla, der har været gravermedhjælper ved Havnelev Kirke de seneste 13 år.

Rombeformet med højde De to kolleger har en fast arbejdsrutine: Anders klipper grannet til, mens Ulla lægger grannet på og ved gravstederne.

- Ulla har altid haft meget klare holdninger til, hvad der ser godt ud, forklarer Anders og fortsætter:

- Tidligere lagde man typisk grannet helt lige, så det fulgte kanterne, men Ulla har en helt anden stil. Hun er bare knaldgod.

Ulla kan huske, dengang hun startede som medhjælper.

- Der var det meget almindeligt at sætte nogle små toppe, eller »stritter«, som stak op i grannet, men det synes jeg altså ikke om, siger Ulla, som derfor hurtigt fik indført en anden stil, hvor grannet typisk lægges i organiske, ofte rombeformede kreationer. Og så skal der gerne være en god højde på grannet og skiftende farvespil, hvilket giver mere form og dybde.

Siddeplads til to På gåturen rundt på kirkegården er der mange flot pyntede gravsteder, som hver især er afstemt i forhold til gravstedets udformning og øvrige elementer. I samråd med Ulla bliver der kun taget fotografier af gravsteder, hvor Ulla med sikkerhed ved, at det er i orden med de pårørende, at gravstedet bliver fotograferet til avisen.

På bagsiden af kirken, mellem nogle af gravstederne, står på en lille grusbelagt plads et havebord og to stole. Det er Ulla, som har sørget for at sætte møblementet frem, for som hun siger:

- Så kan man sidde godt og tænke på sin afdøde, når man er her på besøg.

Fem uger og 940 kilo gran Der er i alt et par og firs gravsteder på Havnelev Kirkegård, og Ulla og Anders vinterpynter en del af dem.

Arbejdet med at gøre kirkegården vinterklar starter typisk fem uger før den 1. søndag i advent, hvor al grannet gerne skal være lagt.

Ulla og Anders har i år brugt 940 kilo ædelgran af typerne Nordmannsgran og Nobilisgran til at vinterpynte kirkegården i Havnelev. Og resultatet er en smuk vinterpyntet kirkegård.