Billeder: Demonstration med sang og dialog

Stevns - 26. april 2018 kl. 12:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fløjter, flag, skilte, bannere og et par sange, hvor omkvædet vedrørende »løn, løn, mere løn« var dominerende. Det var ingredienserne, da flere fagforbund og deres medlemmer havde sat hinanden stævne foran Rådhuset i Stevns Kommune for at få de kommunale politikere i tale - lige inden de skulle til det månedlige møde i kommunalbestyrelsen.

Det lykkedes. Borgmester Anette Mortensen (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Line Krogh Lay (R) var således de første, der kom ud igennem skydedøren ved hovedindgangen på Rådhuset.

Der var ikke lagt op til taler - men dialog mellem politikere og demonstranter - og de fleste af de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Stevns Kommune blev da også spottet på Rådhuspladsen. Til forskel fra tidligere på dagen havde solen på netop dette tidspunkt besluttet sig for at kigge frem og sende sine stråler ned mod forsamlingen, som nu talte cirka 130.

- Vi vil gerne dialogen. Vi forsøger alle at finde en løsning, så vi undgår en konflikt. Det har vi vores hovedforhandlere til i øjeblikket. Lokalt kan vi ikke gøre så meget i den sammenhæng andet end at lytte til, hvad det er, folk her siger, sagde Anette Mortensen til DAGBLADET, da avisen spurgte, hvilket budskab hun havde til de mange fremmødte.

Line Krogh Lay forklarede i den sammenhæng, at hele Kommunalbestyrelsen tidligere i processen har sendt en fælles pressemeddelelse ud, efter de havde besluttet, at en eventuel konflikt ikke skal munde ud i en besparelse for kommunen, men hvis der spares nogle penge, så skal de føres tilbage til områderne, hvor de kom fra.

Mikkel Lundemann Rasmussen mente i den sammenhæng ikke, at der bliver tale om store besparelser - om nogen. Da en konflikt også vil give ekstra udgifter til kommunen.

Demonstranterne på den anden side fik onsdag både luftet deres flag og sangstemmer samt talt lidt med de lokale politikere.

- Vi er her for at få en dialog om vores arbejds- og lønforhold, sagde faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler fra BUPL til avisen.

Kort tid efter stemte hun sammen med de andre i omkvædet:

»Vi vil have mere i løn - meget mere i løn!«

Denne udmelding vakte klapsalver blandt de mange fremmødte, der ud over BUPL også talte repræsenter fra Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Dansk Socialrådgiverforening.