Se billedserie Det gik stærkt ude på ruten - som her, hvor rytterne på ny runder havnen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: De tohjulede racere prægede weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: De tohjulede racere prægede weekenden

Stevns - 14. september 2020 kl. 12:18 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden weekend i træk lagde Stevns veje til et stort cykelarrangement, da der både lørdag og søndag blev afviklet danske mesterskaber for U23 og Master-ryttere (veteraner).

Luften i Rødvig snurrede således med lyden af gearskiftende racecykler. Her havde tilrejsende cykelfans også parkeret deres biler og gjort ophold.

De oplevede, at der blev kørt rigtigt stærkt på de stevnske landeveje i den sydlige del af kommunen. Og det var nok de færreste lokale, som ikke opdagede, at et stort løb var i gang.

Enkeltstart

Lørdag blev der kørt enkeltstarter, mens der søndag blev dystes i såkaldt linjeløb. Og der var rigtig mange lokale hjælpere i aktion ud over hjælpere fra Hvidovre Cykelklub, der var den officielle arrangør sammen med Danmarks Cykle Union. Derudover var Hjemmeværket ogs¨å stærkt repræsenteret på ruten, hvor flere veje i dagens anledning var gjort ensrettede, mens andre helt var spærret af.

Hårlev Borger- og Erhvervsforenings store nyerhvervede mobilscene viste endnu engang sit værd, da den var stillet op som et markant midtpunkt i Krohaven lige over for Rødvig Kro og Badehotel.

Borgmester på scenen

Det var også her fra, at borgmester Anette Mortensen søndag eftermiddag kunne uddele medaljer og pokaler til de vindende ryttere.

De løb, som de fleste nok, så frem til, var U23-løbene.

På enkeltstarten var Johan Price-Pejtersen den største favorit og regerende mester fra sidste år, hvor han slog den tre-dobbelte verdensmester Mikkel Bjerg. Det blev dog hans holdkammerat Julius Johansen fra Team Uno-X, der løb med mesterskabet begge og fik overrakt guldmedaljen af borgmester Anette Mortensen fra Stevns Kommune.

Han vandt således også søndagens linjeløb.

Her blev det til sølv til Oliver Wulff Frederiksen fra Team coloQuick og bronze til Mathias Bundsgaard fra BHS Pl Beton Bornholm.

Det var en relativ flad rute, men der var en del vind, og så var der brostenene inde i Store Heddinge, som alle ved kan være lidt af en udfordring - især på smalle racercykeldæk.

Enkeltstartsruten for U23-rytterne var 30,5 km lang, mens Master-rytterne (veteranerne) kørte en 22 kilometer lang rute.

Søndag kørte Master-klasserne starter fra klokken 8, mens U23-klassen startede klokken 12.15.

160 kilometer

De 90 ryttere i U23-feltet skulle køre næsten 160 km.

Sikkerheden for rytterne var også i orden, da politiet stillede med tre motorcykelbetjente, mens der også var såkaldte racemarchalls tilknyttet.

- Det har været super dejligt med den store opbakning fra myndighederne. Der skal også lyde en kæmpe tak til Stevns Kommune, som har været helt fantastisk samarbejdsvillig.

Søndag var Carsten Ritter med som speaker af linjeløbet ved start og mållinjen i Rødvig.