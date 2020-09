Billeder: De små gør store opdagelser på friskolen

- Forhåbentlig kan vi give eleverne en masse oplevelser med i rygsækken, som kan have betydning for deres fremtidige arbejde og udvikling af naturfaglige kompetencer, lyder det fra Michelle Damskier, der i denne uge har været vidne til at kommunens nordligste friskole har haft alle i indskolingen - det vil sige fra 0.klasse til 3.klasse, til at deltage i en mikroforskerkonkurrencen.