Billeder: Borgmesteren tog skraldet

Stevns - 01. maj 2020

Borgmester Anette Mortensen var fredag formiddag trukket i arbejdstøjet for at markere: Fra og med i dag er den nye affaldsordning trådt i kraft. Ét er, at hver enkelt stevnsbo nu skal sortere sit affald i seks fraktioner i tre nye beholdere - noget andet er de skraldebiler og skraldefolk, der skal afhente affaldet. DAGBLADET var med på den første tur.

Fredag 1 maj er ikke blot arbejdernes kampdag. Det er også dagen, hvor den nye affaldsordning træder i kraft på Stevns. Her til morgen smed undertegnede således et tomt pesto-glas i glas-beholderen foran mit hjem. Låget fra glasset røg i metal-beholderen.

Jo, der bliver mere at holde styr på fremover, når selve affaldssorteringen starter ude hos den enkelte stevnsbo. Nogen vil finde det »meget besværligt, men nødvendigt«. Andre tænker: »Endelig går det i gang!«, mens andre igen sikkert bander hele systemet langt væk.

1. maj er skæringsdag

Under alle omstændigheder kan vi alle konstatere, at i dag, fredag 1. maj er den nye ordning trådt i kraft, og ingen af de gamle beholdere vi har stående vil blive tømt mere. For at markere dette, var borgmester Anette Mortensen fredag formiddag trukket i arbejdstøjet for at deltage i afhentningen af skraldet fra de nye beholdere.

Sikkerhedsskoene havde hun selv taget med og renovationsselskabet Urbaser stillede en gul vest til rådighed, så hun lyste op i landskabet, da delegationen af pressefolk og kommunale embedsmænd mødte skraldebilen helt ude, hvor Stevns Kommune støder op til både Køge og Faxe: i Skrodsbjerg.

- Bilen er allerede blevet beskidt, så jeg håber at højtryks-renseren kan klare det, lød det fra det arbejdende folk på den nye bil, der denne dag var sendt ud for at hente papir og glas i den vestligste del af Stevns Kommune.

Efter Skrodsbjerg og Vråby blev det Enerslevs tur. Og her sad borgmesteren med i bilen.

- Det virker bare og folk er flinke til at tage imod det nye, blev det forklaret til borgmesteren, inden der blev sat en forsegling af blåt klisterbånd på den gamle beholder med papir, så den fremover ikke bliver brugt.

Borgmester Anette Mortensen var synligt uvant med det nye arbejde, men hun blev undervejs behørigt oplært i, hvordan man tømmer den rumindelte spand op i den dertil indrettede tokammerdelte lad på lastbilen. En skillevæg kan indstilles helt præcist, så det sker helt automatisk, når beholderen bliver løftet på plads.

Det virker

- Det ser ud til at virke, og det er vigtigt, at folk ved, at når de sorterer deres affald ved deres husstand, så bliver det også kørt væk og afleveret i sorteret stand, lød det fra borgmester Anette Mortensen, inden DAGBLADET forlod selskabet og overlod arbejdet med at tømme resten af spandene til hende og hendes »nye kolleger« hos Urbaser.

Datoer for tømning

Til en start vil alle få tømt rest- og madaffald på ugebasis frem til september, hvor det går over til 14-dagestømning. Papir, metal, plastic og glas vil fra og med 1. maj blive tømt hver fjerde uge.

Det er ikke nødvendigvis de samme ugedage, som man er vant til at få tømt sin affaldsbeholder på, der er gældende fremover.

Det er muligt at hente en kalender i såkaldt pdf-format på Stevns Kommunes hjemmeside stevns.dk/affald under bjælken »Mit affald«.

Ellers kan man se det i den nye app, som er omtalt i en linket artikel på denne side. App'en vil også kunne hjælpe med mange andre spørgsmål, man kunne have i forbindelse med den nye ordning.