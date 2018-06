Se billedserie Ungerne fra Lærkehuset fik sået et blomsterflot, der vil blomstre hen over det meste af sommeren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Børnene såede blomster til bierne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Børnene såede blomster til bierne

Stevns - 02. juni 2018 kl. 05:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I Stevns Kommune ser vi det som rigtig god idé at fremme biernes levevilkår. Bierne har en store betydning i naturen og bestanden af bier falder år for år. Vi håber med vores tiltag at kunne være med til at understøtte biernes levevilkår fra tidlig forår til sent efterår. Specielt for de vilde bier, er en stor mangfoldighed i blomster hen over året meget vigtig, sagde formanden for Plan, Miljø og Fritid, Flemming Petersen da han sammen med en masse børn fra Store Heddinge Skole og Lærkehuset i Strøby Egede såede bi-venlige planter på et udvalgt areal ved Valnøddevej.

Det gik rigtigt godt, hvor de mindre børn fra Lærkehuset blev guidet godt af de lidt større børn fra ottende klasse på Store Heddinge Skole.

- Når bierne har høstet pollen, og vi har høstet erfaringer er det vores intention, at udvide med arealer i det åbne land, siger Flemming Petersen.

I første omgang har Stevns Kommune valgt en bynær placering for at undgå krydsbestøvning i forhold til marker samtidig med, at vi undgår sprøjtegifte i nærheden.

Plan, Miljø og Fritid besluttede på et møde den 10. april i år, at Stevns Kommune skulle være en bivenlig kommune. Til det formål blev der udpeget en hektar jord fordelt rundt om i kommunen. For at blive bivenlig kommune skal Stevns Kommune beplante minimum en hektar jord.

Det sker på arealerne ved Valløby, Rengegade i Store Heddinge, Rødvigvej ved Store Heddinge Rensningsanlæg, Ved Svanerne Strøby Egede, Hårlev ved Bulderbo og Korsnæbsvej i Rødvig.

De udvalgte arealer har været igennem en forarbejdning, for at gøre jorden klar til såning. Blandt andet er alle græstørv blevet skrællet af og jorden har været mekanisk behandles nogle gange for at undgå for meget ukrudt.

Jorden er nu klar til at der sås bivenlige planter, der ligeledes er til gavn for andre insekter som f.eks. sommerfugle.

Dansk Biavlerforening anslår, at bierne bestøver afgrøder i landbrug og frugtavl for en mia. kr. om året. Hertil kommer værdien af bestøvningen af naturens planter i øvrigt, som man ikke kan gøre op i kroner og ører, og så nyder haveejere selvsagt også godt af bestøvning fra bier.

Når der er nødvendigt at hjælpe bierne skyldes det, at bierne er presset af de meget store marker med monokulturer (kun én afgrøde per mark), intensiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr med gift, rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer.

For at bierne kan give den nødvendige bestøvning, er det vigtigt, at bierne har adgang til pollen gennem hele sæsonen. Pollen er biernes eneste kilde til protein, og uden pollen kan bierne ikke opfostre nye generationer af bier.

Ideen til at blive en bivenlig kommune opstod i forbindelse med en naturfagsmesse på Store Heddinge Skole den 22. marts i år. Elever fra 7., 8. og 9. klasse havde i samarbejde med interessenter og lokale virksomheder bygget messen op om en række emner inden for temaet fødevarer og forsyning.

På messen var bl.a. en stand, der handlede om bier og deres store betydning som bestøvere samt det faktum, at bestanden af bier falder år for år, hvilket kommer til at få en række voldsomme konsekvenser bl.a. på produktionen af fødevarer. Eleverne deltog på efterfølgende på møde i Plan, Miljø og Fritid og på baggrund af deres anbefalinger besluttede udvalget at gøre Stevns til en bi-venlig kommune.