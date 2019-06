Se billedserie Børnene fra Lærkehuset gik på jagt efter insekter i den vilde blomstermark. Foto: Photographer: Niels B. Rasmussen

Billeder: Børnene fra Lærkehuset lærte om vilde blomster

Stevns - 25. juni 2019 kl. 06:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag fik en gruppe børnehavebørn fra Lærkehuset i Strøby Egede et særligt indblik i naturens orden. Sammen med Stevns Kommunes naturvejleder Rasmus Brix Elvekjær gik de opdagelse i et græsstykke langs Stevnsvej lige syd for Strøby Egede. Netop her såede Materielgården sidste år en række frø fra vilde blomster.

Rasmus Elvekjær forklarede til en start børnene, hvorfor insekter er afhængige af mange forskellige slags vilde blomster. Når man går i børnehave, har man næppe nogen ide om, hvad biodiversitet er for noget, men børnene kunne sagtens forstå, at insekterne skal have noget at leve af, og at det derfor er vigtigt med mange blomster at suge nektar fra.

Børnene skulle nu lave en biotop-undersøgelse og fik udleveret insektnet, lupglas og terrarier. De gik på jagt for at udforske flora og fauna på det græsstykke, som sidste år blev tilsået med vilde blomster. Børnene plukkede også en buket blomster og observerede insekter i terrarier. De opdagede, at der fandtes en stor mangfoldighed af forskellige arter af blomster og insekter - bl.a. blev der fanget svirrefluer, græshopper, vilde bier, sommerfugle, natsværmere, blomstertæger, edderkopper, mejere, mariehøner og mange forskellige andre biller.

Efter denne seance gik børnene over til et nyt stykke areal. Her havde Materielgården tidligere pløjet jorden op og forberedt til frøsåning. Niels Rasmussen fra Materielgården stod klar og havde forberedt en lille kop med vilde blomsterfrø til hvert barn. Nu kunne børnene så gå rundt på arealet og sprede frøene, så der kan vokse flere vilde planter frem til glæde for insekterne.

En meget engageret, lille pige satte ord på oplevelsen:

- Blomsterne giver insekterne mad, og uden insekterne kan de små fugleunger heller ikke få noget at spise.