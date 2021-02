Billeder: Bisonokser nyder sneen på Stevns

I en indhegning ved ungdomsinstitutionen Stevnvsfortet går et par velvoksne bisonokser, som sikrer, at de indespærrede unge mennesker betænker sig to gange før frihedstrangen får lov til at fortrænge fornuften.

To bisonokser har i en årrække gået her bag pigtrådsindhegning i tomrummet mellem ungdomsfængslet og det omkringliggende samfund. I øjeblikket har de ikke så mange naturlige græsstrå at tygge i. Til gengæld har de to bisonokser et vejrlig med sne og frost, hvor deres tykke, uldne pels kommer til sin ret.