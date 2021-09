Se billedserie 90 betonblandinger blev onsdag leveret til Boesdal, hvor lastbilerne holdt i kø for at levere. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Billeder: Betonfest på byggeplads med verdens flotteste udsigt

Stevns - 23. september 2021 kl. 14:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

- Det er verdens bedste udsigt på en byggeplads!

Ordene kommer fra Jakob Rasmussen fra Praksis Arkitekter, der er tegnestuen bag det besøgscenter for verdensarven Stevns Klint, som forventes at åbne næste sommer i 2022.

Han var tilstede, da den ene lastbil efter den anden fyldt til bristepunktet med betonblandinger kørte ind på byggepladsen i Boesdal, hvor fundamentet til besøgscentret blev støbt færdigt i det fine vejr onsdag.

90 lastbiler blev det til i alt i løbet af dagen. De kørte beton, der var blandet i henholdsvis Herfølge og Næstved. Men der måtte rekvireres lastbiler til opgaven fra Fyn for at kunne blive færdig i den ene arbejdsgang, som det er påkrævet for at få et stærkt fundament.

- Det er en kæmpe dag for os, nu kan vi se konturerne af det byggeri, som vi har haft på tegnebrættet, forklarer Jakob Rasmussen over for DAGBLADET.

Byggeleder Abed Ajaoui fra C. C. Brun giver arkitekten ret i, at det er svært at finde en byggeplads med en bedre udsigt.

- Jeg har været byggeleder på opgaven fra start, og det har været en fornøjelse at komme på arbejde og se ud over vandet fra denne afsats, siger han til avisen.

Han og de andre er derfor ikke i tvivl om, at de har et langt sjovere og mere spændende projekt end deres kolleger, som bygger København.

- Det er en helt speciel opgave, det her, som byggelederen fra C. C. Brun udtrykker det.

Der har været et par overraskelser undervejs, som har givet lidt grå hår i hovedet. Blandt andet fandt man ud af, at store dele af den gamle kalkfabrik var »dumpet« i det hul, som de skulle grave ud. Det var derfor ikke nemt at grave i, og det tog meget mere tid end beregnet at skulle frigøre gammel beton og armeringer i stedet for blot at grave i jord.

Men det blev der fundet løsninger for, og både tidsplan og den økonomiske ramme ser på nuværende tidspunkt ud til at holde.

Støbearbejdet blev færdigt onsdag og er ifølge byggelederen gangbart allerede i dag, torsdag, så man kan komme videre i processen.

