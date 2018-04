Se billedserie Ældreminister Thyra Frank (LA) blev budt velkommen til Stevns af udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Ældreministeren kom forbi

Stevns - 17. april 2018 kl. 14:20 Af Henrik Fisker

Døden siges at være et tabu i vores kultur, og det er uheldigt, for den rammer lige hårdt - både den døende selv og de pårørende, som står tilbage med smerten over tabet.

Derfor er det blevet en mærkesag for ældreminister Thyra Frank (LA), at vi skal turde tage samtalen om døden - også selv om det kan være svært.

Mandag kom hun på et timelangt besøg til Plejecenter Stevnshøj i Store Heddinge for at tale med repræsentanter fra Stevns Kommune om en værdig død, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Ministeren har på dette års finanslov afsat 240 millioner kroner over fire år til at styrke arbejdet for en værdig død. Pengene uddeles til kommunerne over bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan midlerne bedst bringes i anvendelse lokalt. Forholdsmæssigt betyder det, at Stevns Kommune modtager omkring 600.000 kroner til arbejdet i hvert af de fire år, hvor ordningen løber.

Ministeren blev modtaget af en større delegation, der ud over embedsmænd fra Stevns Kommune også bestod af plejepersonale, repræsentanter for Ældrerådet og Dansk Røde Kors' Stevns-afdeling. Hun blev budt velkommen af formanden for Social- og Sundhedsudvalget: Henning Urban Dam Nielsen (S), der lagde de partipolitiske briller til side og sendte en buket verbale roser til ministeren:

- Jeg vil gerne anerkende dit store arbejde for at sikre ordentlige vilkår for ældre medborgere såvel på Stevns som i hele Danmark. Vi kæmper altid for at få flere midler til denne opgave, så tak for muligheden for at gøre noget for at sikre alle en værdig død, sagde han.

Efterspurgte vågekoner

Efter en kort præsentation af de tilstedeværende blev ordet givet til Susanne Lintrup, der er formand Røde Kors på Stevns, og som havde fået opgaven at fortælle om den vågetjeneste for døende, som organisationen udfører i samarbejde med Stevns Kommune.

- Vi har i øjeblikket 11 vågere, som kommer både i private hjem og på plejecentrene. Vi kommer både hos enlige, fordi ingen skal dø alene, og for at aflaste en ægtefælle eller andre pårørende, så de kan få et pusterum - f.eks. til at handle ind eller bare trække lidt frisk luft. Der er stor efterspørgsel på aflastning, for det er hårdt at skulle have ansvaret hele tiden, sagde hun.

Susanne Lintrup tilføjede, at der er stor efterspørgsel på »vågekonerne«, og det er ikke kun til de døende, men også kronisk syge, som har brug for aflastning.

- Vi kommer så hurtigt, som vi kan, selv om det selvfølgelig kan være svært altid at stille med kort varsel. Men i mange tilfælde lykkes det faktisk at komme med kort varsel, sagde hun til ministeren.

Umanerligt flot

Det kvitterede Thyra Frank for - og hun lagde ikke skjul på, at hun var imponeret over, hvad hun hørte:

- Jeg synes, at det umanerligt flot, at vågekonerne kan rykke ud med få timers varsel. Vi taler om mennesker, der giver noget at det vigtigste, vi har - nemlig vores tid - for at være der for andre. Den indsats kan vi ikke påskønne nok, sagde ældreministeren.

Efter besøget var Thyra Frank fuld af lovord:

- Det har været virkelig inspirerende at høre om den store indsats for at sikre en værdig død, som man gør her i Stevns Kommune. Det er så uendelig vigtigt, at man tør tage samtalen om døden. Og netop dét - og det at være der for såvel den døende som for de pårørende - er det helt tydeligt, at sygeplejepersonalet har stort fokus på her, sagde Thyra Frank, der selv har en fortid som plejehjemsleder.

Ministeren er på rundtur til alle landets kommuner og kørte fra Stevnshøj til Karise i Faxe Kommune. Inden hun nåede så langt, sendte hun denne hilsen til de frivillige i Røde Kors' vågetjeneste på Stevns:

- Det er min klare erfaring, at det ofte ikke er selve døden, der bekymrer de ældre mest, men i højere grad er tiden op til. Frygten for at dø uønsket alene er noget af det værste, og her spiller de frivillige vågekoner en uvurderlig rolle. Det har jeg i den grad fået bekræftet på mit besøg her i Store Heddinge, sagde Thyra Frank.