Se billedserie Merle på tre år var på besøg sammen med sin familie fra Herfølge og studerede køerne på afstand. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Åben gård blev meldt til politiet - og godkendt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Åben gård blev meldt til politiet - og godkendt

Stevns - 14. april 2020 kl. 14:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påskelørdag om formiddagen fik kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Haugaard (Nyt Stevns) besøg af politiet, oplyser han selv i en mail til Kommunalbestyrelsen og DAGBLADET's redaktion.

Årsagen var det åbent hus-arrangement, som han hele påskeugen har arrangeret på sin gård ved Lund henvendt til børnefamilierne om at gå en tur og se på dyrene. Efter den offentlige omtale af arrangementet på Facebook og her i avisen var Mogens Haugaard blev anmeldt til politiet for mulig overtrædelse af forsamlingsforbuddet i forbindelse med coronakrisen.

Men efter en kort rundvisning konstaterede betjentene - ifølge Mogens Haugaard - at »alle retningslinjer var overholdt, og tilmed gav de to betjente udtryk for, at det var et meget fint initiativ«, skriver han til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

- Vi har en grund på 1 hektar, hvilket svarer til to fodboldbaner plus 75 hektar mark, uddyber han.

- Det højeste antal biler, der har været på besøg på samme tid, er tre. Ellers er de kommet drypvist én til to biler ad gangen med to-fire børn og voksne i hver bil. Der har ingen problemer været med for mange mennesker på én gang på noget tidspunkt, og de, der har været her, har været meget hensynsfulde og ansvarlige.

- Vi havde indrettet et bord med handsker og sprit og havde skilte oppe med »Husk af holde afstand« samt max otte personer ad gangen i vores store løsdriftsstald, der er åben i begge ender og rummer 57 køer og tyrekalve. Ligeledes i maskinladen var der sat skilt op med max otte personer ad gangen, siger Mogens Haugaard.

Ideen til åbent hus-arrangementet fik han og politikerkollega Jørgen Larsen efter den store trængsel, der tidligere er rapporteret ved såvel Holtug Kridtbrud, Højeruplund som Stevns Fyrcenter.

- Så vi, der har god plads og noget at se på, kunne på denne måde yde et samfundsbidrag med at sprede folk og dermed smitten ved at tilbyde flere besøgs- og turmulighederne i lokalområdet. Dermed også et bidrag til de mange forældre, der har en hård tid med at være kreative og finde på aktiviteter med børnene.

- Vi synes, at det er virkelig trist, at nogen kan finde på at indgive en anmeldelse og bruge politiets ressourcer uden først at have været forbi selv. For så ville man - som politiet også konstaterede - have set, at alt foregik stille og fredeligt uden nogen form for trængsel og med alle coronaprincipperne overholdt, påpeger Mogens Haugaard.