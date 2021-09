Se billedserie Det var en glad og spændt formand, der lørdag kunne byde velkommen til Stevns Kunstforenings 40 års -jubilæumsfest. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: 40 år med kunst i forenings-regi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Billeder: 40 år med kunst i forenings-regi

Stevns - 20. september 2021 kl. 14:34 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

De rå lokaler i Tommestrup Forsamlingshus var de perfekte rammer, da Stevns Kunstforening fejrede sine første 40 år som en aktiv forening, hvor den fælles passion for kunst og udøvende lokale kunstnere stadig er i højsædet.

En spændt formand tog imod, da Stevns Kunstforening havde indbudt til fejring af foreningens første 40 år. Nuværende og tidligere medlemmer var dukket op for at deltage i fejringen af foreningens jubilæet, hvor man i lørdags var samlet i Tommestrup Forsamlingshus.

- Vi indbød for at kunne være sammen om den fælles passion for kunst. Og fremmødet var fint, og jeg må sige, at dagens gik over alle forventninger. Det var dejligt at få markeret foreningens virke på den måde, siger formand Willy Harenberg, da DAGBLADET taler med ham efter arrangementet, hvor avisen også havde en fotograf med, der forevigede formandens velkomst og den gode stemning ved jubilæet.

- Vi fik markeret, at vi er en forening i fin form, selvom vi lige som så mange andre foreninger gerne så, at der kom nogle flere yngre medlemmer til, siger formanden.

Sammen med de andre fremmødte kunne han nyde den lokale musiker og sanger Uffe Jonas fra Højerup, der holdt et lille foredrag om Grundtvig og efterfølgende underholdt med nogle af den store danske sangskrivers ukendte værker. Det skete efter alle havde fået frokostpølser fra grillen og mulighed for at fylde vin, øl eller vand i glassene.

Stevns Kunstforening udbyder hvert år et varieret program med både større og mindre udflugter, guidede ture, foredrag, afsluttende med den traditionsrige udlodningsfest i november med god mad og vin og aftenens absolutte højdepunkt er udlodningen af de indkøbte kunstværker.

I lørdags var alle vinderne af 40 års udloddet kunst opfordret til at tage kunstværkerne med til forsamlingshuset i Tommestrup, så værkerne kan blive udstillet i forbindelse med jubilæet.

- I tidens løb har kunstforeningen udloddet mange forskellige kunstværker, så vi anede jo ikke, hvad folk kom med. Det var vi også meget spændte på, og der kom en syv-otte stykker, hvor nogle havde flere værker med. Der var kunstværker helt tilbage fra foreningens start, og blandt andet var der kunst fra 70erne af »Svend Kulsti«, hvis værker foreningen fik doneret ved hans død, siger Willy Harenberg.

Det er to tredjedele af medlemmernes indbetalte kontingenter, der hvert år går til indkøb af lokale kunstværker. I 40-året for foreningen har den lige omkring 50 medlemmer, der alle glæder sig over at kunne støtte op om det lokale kunstmiljø.