Anny Borch Jensen står her foran fælleshuset for de 32 ny boliger med henholdsvis 2, 3 og 4 værelser. Foto: Erik Nielsen

Billeder: 32 nyopførte familieboliger er nu klar til indflytning

En helt ny bydel med navnet Agerstien har igennem det seneste år taget form. 32 familieboliger fordelt på 12 bygninger med henholds to, tre og fire værelser er klar til indflytning i morgen, tirsdag 1. juni, hvor alle lejligheder er lejet ud under bygherren Lejerbos administration.

Den nye afdeling har desuden et fælleshus på 100 kvadratmeter til fælles arrangementer og private formål for afdelingens beboere.

- Vi har taget udgangspunkt i vores ventelister, og da det er et almennyttigt byggeri, der er lovregyuleret, så kan Stevns Kommune byde ind med lejere for en fjerdedel af lejemålenes vedkommende, siger Anny Borch Jensen fra Lejerbo, da hun viser DAGLADET rundt i boligadministrationens nyeste lejemål lige inden de nye beboere rykker ind.

- Vi forsøgte at få plads til nogle stevnskirsebær også. Men det var helt tydeligt, at landskabsarkitekten ikke nærede den store kærlighed til det lokale træ. Der er dog plantet tre af slagsen på arealet, siger Anny Borch Jensen.

De fire-værelses lejemål har er etableret i to etager med trappe op til førstesalen, hvor der er to værelser. De to- og tre-værelses lejligheder går til kip i køkken- og opholdsrummet, der giver store, lyse rum - mens der er opgang til et lille pulterkammer via en lem i loftet i et af værelserne.