Billeder: 303 stevnsboer svømmede 276 kilometer på seks timer

Stevns - 08. oktober 2019 kl. 05:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den Store Svømmedag er traditionen tro blevet afholdt denne første søndag i oktober i forskellige svømmehaller rundt om i Danmark. Den Store Svømmedag er arrangeret af Dansk Svømmeunion i samarbejde med de lokale svømmeklubber og - haller.

Helt konkret har 38 svømmeklubber og -haller i år valgt at deltage og heldigvis var det rigtig mange, som dermed prioriterede at deltage i den landsdækkende svømmebegivenhed.

I alt deltog 303 svømmere i løbet af dagen i det store bassin i Stevnsbadet, og til sammen svømmede de over 276 km, hvilket var flere personer men knapt så langt som sidste år.

Det rakte til en syvende plads i alle tre kategorier, der kunne vindes præmier i.

- Det kan vi trods alt være stolte af på Stevns, da vi var oppe imod 38 andre klubber og haller og heraf nogle store klubber, lyder det fra Tine Jensen, der er svømmeskoleleder i SHS-Stevns.

Yngste 2 år - ældste 77 Yngste svømmer på dagen var Tobias Lindegaard Olsen, på to år og 10 måneder og ældste svømmer var Bente Eriksen på 77 år. Anna Andersen på 9 år havde besluttet at slå far Rasmus' 5 km fra sidste år, og det gjorde hun.

Far Rasmus havde i år det mål, at blive ved i alle seks timer (med indlagte pauser), og kom op på 7 km, så mon ikke Anna tager handsken op igen næste år. Længste distance på dagen var hele 12 km, som blev svømmet af den 13-årige konkurrencesvømmer Cecilie Bagge Rasmussen.

En særlig præstation

Mange svømmere gik derfra med glæde over at have været med og over egne præstationer, men én svømmer kunne især være meget stolt over egen bedrift; Søren Baastrup, på 67 år, meldte sig sidste sommer ind på SHS-Stevns' Vandskrækhold for voksne og kunne på Den Store Svømmedag et år efter vise sig selv og andre, hvordan det nytter at beslutte sig for at træne og øve sig ud af sin vandskræk. Søren svømmede hele 700 meter uden hjælpemidler eller instruktørstøtte.

Et stævne for alle Stævnet er for børn, unge og ældre. Det er både for dem, som normalt færdes i en svømmehal, men det er samtidig også et arrangement, der har til hensigt at få borgere, der normalt ikke benytter de lokale svømmehalsfaciliteter, til at kigge forbi og tage en frisk dukkert i bassinet. Nogle deltagere kommer for motionens skyld, nogle for hyggens skyld og andre for konkurrencens skyld - der er nemlig pengepræmier på spil for arrangements-stedet.

En god dag Hos SHS-Stevns forløb dagen lige så hyggeligt og vellykket, som det plejer. Som en mor udtrykte det:

»Det er et alle tiders koncept, der giver anledning til at samle familien og være sammen om en fælles aktivitet, alle kan være med i. Sidste år var vores mormor med, og hun var vældig begejstret.«

- Tak til alle deltagere, der kom og deltog i SHS-Stevns og Stevnsbadets arrangement. Tak til de 25 frivillige, som talte banerne og lavede alt det praktiske arbejde, der skal til for at afvikle så stor en begivenhed. Stor tak skal også lyde til Rema 1000 i Strøby Egede for at sponsorere frugt til alle deltagere og hjælpere, lyder det fra svømmeskolelederen i SHS-Stevns.