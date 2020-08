Billeder: 210 børn fik én på opleveren på gymnastikefterskole

Mandag til torsdag var der camp for de store 10-15-årige og torsdag til fredag var det de 7-10-åriges tur. Ved ankomst blev alle inddelt i familiegrupper. Det vil sige, hvem de skulle sove og spise og havde mulighed for at være tættere på.

- Vi takker for, at så mange børn havde lyst til at bruge noget af deres ferie hos os, og tak til forældrene der sendte deres børn afsted. Det er jo altid en tillidssag, specielt med de mindste, og vi håber at alle børn og unge har fået det med, de ønskede sig. At være på camp er selvfølgelig først og fremmest en sjov oplevelse, men det er jo også at forsmag på, hvad det vil sige at være på