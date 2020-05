Se billedserie Designet er anderledes og syner godt i bybilledet - som her på Nytorv i Store Heddinge. Foto: Erik Nielsen

Billeder: 12 blomsterstande fordelt i bybilledet i tre byer

Stevns - 27. maj 2020 kl. 17:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag var en blomstrende dag for Stevns. I hvert fald kunne stevnsboer, der var ude for at nyde solskinnet i eftermiddagstimerne konstatere, at en stor lastbil kom forbi flere steder på Stevns for at læsse blomsterstande af.

Det blev således til fire blomsterstande på Nytorv i Store Heddinge, to på den grønne trekant ved Bygaden og Hovedgaden i Hårlev samt seks på havnen i Rødvig.

Det er Stevns Kommune, der står bag udsmykningen, afslører en hurtig forespørgsel. Og det er ikke er som de traditionelle blomsterstande, hvor der sidder en hel masse små planter oven på hinanden.

Disse stande er beplantet i bunden og bundet op, så blomsterne øverst stammer fra planten i bunden.

- De har således været et par år undervejs før de var klar til at blive opstillet, forklarer Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef i Stevns Kommune.

Der er bandt andet den fordel ved dem, at de ikke visner i toppen, som man ofte ser det med blomsterstande med de mange små planter oven på hinanden, og planterne kan heller ikke trækkes ud enkeltvis, hvis nogen skulle komme på sådan en dårlig ide.

Der skal bare vandes i bunden og blomsterne skal selvfølgelig nippes alt afhængig af sorten.

- Planterne hentes retur af gartneriet til efteråret, hvor det er planen at de skal overvintre og derefter retur til Stevns til næste år. De kan flyttes rundt, hvis man eksempelvis vil holde et arrangement. De er et fint alternativ til at skulle etablere plantebed, hvor vi skal bruge mandetimer på at luge med mere, og vi har lidt udfordringer med at få noget til at gro i bede på havnen i Rødvig, hvor der er vind og salt. Så med de ny blomsterstande håber vi at have fundet en mulighed for at have blomster på havnen, siger centerchefen:

- Det er et tilbagevendende ønske fra borgerne, at der kommer flere blomster i bybilledet - og vi håber, at vi med disse genanvendelige blomsterstande kan imødekomme dette ønske på måde, hvor det er muligt for os at drifte det, så de står smukt sommeren over.