Bilist taget for spritkørsel

Lørdag kl. 21.01 anholdt og sigtede politiet en 37-årig mand fra Holbæk for spirituskørsel i en personbil, da han kom kørende ad Køgevej i Hårlev. Han ønskede trods politiets forlangende ikke at deltage i en alkometertest, men politiet skønnede ham så påvirket, at han skulle have udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Han blev løsladt efter blodprøveudtagelsen og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.