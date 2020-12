Bilist ramte fodgænger og flygtede fra stedet

En 60-årig mand fra Hårlev anmeldte onsdag kl. 21.23, at han som fodgænger var blevet påkørt af en bilist, der bagefter forsvandt fra stedet. Påkørslen skete på Alminde, der er en sidevej til Haarlevvejen syd for Endeslev.

Politiet fik ved afhøring af den 60-årige klarlagt, at han som fodgænger gik ad Alminde mod nord med en lommelygte, da han blev strejfet og ramt på bl.a. hånden af en modkørende bilist. Den mandlige fører af bilen standsede og talte kortvarigt med den 60-årige, der mistænkte bilisten for at være påvirket af spiritus. Manden satte sig nu ind i sin bil og kørte fra stedet i høj fart mod Hårlev uden at have afleveret navn og adresse til den 60-årige mand, der senere blev tilset på skadestuen, men formentlig var sluppet uden større personskade som følge af påkørslen.