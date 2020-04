Bilen skred ud i regnvejret og landede på mark

En 27-årig mand fra Store Heddinge slap med forskrækkelsen og en skadet bil, da han onsdag kl. 16.52 var involveret i et solouheld på Bjergvej i Klippinge.

Bilisten kom kørende i vestlig retning, hvor bilens bagende skred efter et let højresving ud for Bjergvej 15 på grund af det glatte føre i regnvejret. Bilen snurrede en halv omgang og endte på en mark, hvor den væltede om på siden. Den 27-årige blev kørt til sygehuset i ambulance til kontrol.