Bil smadret på farlig vejstrækning

Han oplevede ikke selv ulykken, men er kommet hjem fra arbejde for at overskue situationen og tage imod politiet på stedet. Mens avisen taler med Philip Biancha over telefonen er der nemlig ankommet en politipatrulje.

- I sommer skete der en lignende episode, hvor en bil ender ude på marken lige her ved siden af. Jeg har stadig angst siddende i kroppen over, hvad der kunne være sket dengang. Det er kun et spørgsmål om tid, inden der kommer nogen alvorligt til skade på den her strækning, så vi går i seriøse tanker om at flytte her fra, da det ikke er rart at bo her med den viden hængende over hovedet, siger Philip Bianchi til avisen, mens han står og kigger på, hvor smadret bilen og hans hæk og målerskab er.