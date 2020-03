Bil kørte galt og gik op i flammer: Tre fulde mænd anholdt

- Vi formoder, at de har påkørt et eller andet, da de tre mænd kommer kørende, og nogle gnister fra brandstoftilførselen antænder angiveligt en brand i bilen. De tre mænd kommer ud af bilen, som står på en mark og brænder ud, forklarer Henrik Olsen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi over for sn.dk.

Politiet fandt hurtigt de tre mænd, som var tydeligt berusede.

- De kommunikerer på polsk og har alle sammen drukket, så de bliver anholdt, siger Henrik Olsen.

Ingen af de anholdte har lørdag formiddag indrømmet over for politiet, hvem af dem, der kørte bilen.

Derfor er alle tre stadig tilbageholdt, mens politiet forsøger at opklare sagens rette sammenhæng.

- De har heller ikke nogen ID-papirer med sig, så vi arbejder stadig på sagen, siger vagtchefen, der også konstaterer, at ingen af personerne er kommet til skade ved trafikuheldet.

Men bilen kommer ikke til at køre igen.

Hvis eventuelle vidner kan hjælpe med at finde frem til den rigtige spritbilist, så er politiets telefoner åbne.

- Hvis nogen har set selve uheldet eller er kørt forbi stedet, så må man gerne kontakte os, siger Henrik Olsen.

Personerne skal afhøres i løbet af lørdagen og er alle sigtet for spirituskørsel, men man skal finde ud af, hvem der har ført bilen på tidspunktet for uheldet.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 1-1-4.