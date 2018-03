Bil bragede ind i husmur

Det oplyser vagtchef ved midt- og Vestsjællands Politi, Henrik Olesen, til sn.dk.

- Bilisten overser et 90 graders sving, og han kører formentlig også for stærkt, hvilket resulterer i, at han ender med at køre direkte ind i husets væg, siger Henrik Olesen til sn.dk.

Bilisten, som er en mand i 50'erne og ikke fra lokalområdet, blev kørt til Køge Sygehus med en formodning om brækkede ribben. Han blev også testet for alkohol og narko i blodet.

Beboerne i huset kom heldigvis ikke noget til.

Ekstra Bladet har været i kontakt med husets beboer, 57-årige Jens Givskov, der fortæller, at han fik et kæmpe chok, da bilen ramte ind i hans køkken og tog et par køkkenskabe med sig i uheldet.

- Jeg sad og forberedte en jobsamtale, jeg skal til i morgen. Jeg hører noget ude fra vejen, og så hører jeg et brag og ser bare en masse ting flyve igennem luften, siger Jens Givskov til Ekstra Bladet mandag aften.

Han kom med det samme den uheldige bilist til undsætning og fik tilkaldt en ambulance.