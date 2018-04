Send til din ven. X Artiklen: Bierne får bedre forhold på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bierne får bedre forhold på Stevns

Stevns - 12. april 2018 kl. 12:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bierne skal have bedre forhold i Stevns Kommune. Det har politikerne i Plan, Miljø og Fritidsudvalget (PMF) besluttet sig for på det seneste møde. Og beslutningen er en direkte udløber af Store Heddinge Skoles messe om bæredygtighed for et par uge siden, som skolens elever på science-linjen arrangerede i fællesskab med deres lærere.

Så kom ikke og sig, at de ikke lærer noget i skolen. Nu er det kommet så vidt, at de også lærer fra sig.

- I Stevns Kommune ser vi det som rigtig god idé at fremme biernes levevilkår, og efter en henvendelse fra Østsjællands Biavlerforening om at blive en bivenlig kommune, var det let at tage skridtet, siger Flemming Petersen, formand for PMF:

- Og så fik vi rigtig god hjælp af Sigurd, Malgorzata og Daniel fra Store Heddinge Skole, som besøgte os i udvalget og fortalte os om deres projekt om bier. De fortalte os om biernes store betydning i naturen og om, hvordan bestanden af bier falder år for år. Nu glæder vi os til at komme i gang. Ikke kun af hensyn til bierne, men også fordi beplantningen af de forskellige arealer vil give stevnsborgerne en mere varieret natur at kigge på.

Dansk Biavlerforening anslår at bierne bestøver afgrøder i landbrug og frugtavl for en milliard kroner om året. Hertil kommer værdien af bestøvningen af naturens planter i øvrigt, som man ikke kan gøre op i kroner og ører, og så nyder haveejere selvsagt også godt af bestøvning fra bier.

Når der er nødvendigt at hjælpe bierne skyldes det, at bierne er presset af de meget store marker med monokulturer (kun én afgrøde per mark), intensiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr med gift, rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer.

For at bierne kan give den nødvendige bestøvning, er det vigtigt, at bierne har adgang til pollen gennem hele sæsonen. Pollen er biernes eneste kilde til protein, og uden pollen kan bierne ikke opfostre nye generationer af bier.

For at blive bivenlig kommune skal Stevns Kommune beplante minimum en hektar jord. Det sker på arealer bag Rådhuset i Store Heddinge, ved Materielgården, ved Svanerne, Valløby, Klippinge, Rødvigvej i Store Heddinge (arealet modsat rensningsanlægget), Rengegade og ved Korsnæbsvej i Rødvig.

I første omgang har Stevns Kommune valgt en bynær placering for at undgå krydsbestøvning i forhold til marker samtidig med, at man undgår sprøjtegifte i nærheden.

- Når bierne har høstet pollen og Stevns Kommune har høstet erfaringer kan kommunen forhåbentlig udvide med arealer i det åbne land, siger Flemming Petersen til DAGBLADET.

Når jorden er forberedt til såning holder kommunen en »officiel« indvielse af projektet, som er estimeret til at komme til at koste 50.000 kroner i første omgang.