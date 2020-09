Tovholderne for projektet: Dorte M. Gagnér og Marianne Sivertsen poserer med et par Stevnspose-prototyper.

Bibliotekerne søger stoffer

Stevns - 10. september 2020

Stevns Bibliotekerne søger stoffer til at sy biblioteksmuleposen: Stevnsposen af.

- Vi var lige ved at være klar til action, da coronaen kom. Så måtte vi sætte projektet i hvileposition. Vi havde fået en masse frivillige, som var klar til at starte symaskinerne op, og vi havde efterlyst stof og symaskiner, som folk ikke længere brugte. Kort sagt: Vi var næsten klar til at starte op, da samfundet gik i stå.

Sådan siger Dorte M. Gagnér - den ene af »posedamerne« på biblioteket - og hun fortsætter:

- Nu har vi fået genåbnet bibliotekerne og så nogenlunde fundet vores ben i den nye virkelighed. Så nu er det tiden at komme videre med projektet. Vi har en masse frivillige, som er klar til at komme ud over stepperne.

Men for at komme ud over stepperne har biblioteket brug for en masse stof, som egner sig til at sy muleposer af. De kan også bruge flere symaskiner. Ligger nogen inde med noget af dette, kan det indleveres på ét af Stevns Bibliotekerne, altså i Hårlev, Strøby Egede eller Store Heddinge.

Projekt Stevnsposen går ud på, at et fællesskab af frivillige syr bæredygtige muleposer til biblioteksbøgerne. Det handler om at afskaffe plastikposerne, men også om at danne fællesskaber.

De brugte symaskiner, som kommer ind, får et eftersyn af folkene i Grøn Genbrug Stevns, som holder til på Hårlev Bibliotek.

Projektet understøtter verdensmål 3, 12 og 14, oplyser Stevns Bibliotekerne.