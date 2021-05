Bibliotekerne redder frøerne

Ramasjang Redder har de forgangne år reddet bierne, havets dyr og fuglene sammen med landets børn. I år skal DR Ramasjang og landets børn redde frøerne. Vandhuller skal laves og forbedres, haletudser skal studeres, og der skal males trædesten til vores grønne venner. Og vigtigst af alt: Så skal vi lære børnene, at selv om man er lille, så kan man godt gøre en stor forskel. Og vi voksne skal ikke mindst lære af de mindste, at alle gode gerninger for naturen gælder i det store samlede regnskab, hedder det i oplægget til søndagens frøjagt, der finder sted over hele landet.