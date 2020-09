Bibliotekerne er atter åbne som før corona

- Vi ved, at mange har savnet at kunne komme forbi om aftenen for at læse avisen, lave noget arbejde eller låne materialer og hente reserveringer. Vores brugere er rigtigt gode til at passe på hinanden, når de kommer på bibliotekerne, og vi opfordrer selvfølgelig til, at folk fortsætter med at huske af spritte af og holde afstand. Og så skal man selvfølgelig springe turen på biblioteket over, hvis man føler sig sløj. Hvis alle husker det, kan vi nemlig blive ved med at holde bibliotekerne åbne som nu, siger bibliotekschef May-Britt Diechmann.