Biblioteket dropper nu helt plasticposter og indfører en stofpose af genbrugsstof. Pressefoto

Bibliotekerne dropper plastposer og indfører »Stevnsposen«

Stevns - 19. februar 2020 kl. 06:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Bibliotekerne vil skifte fra plastposer til stofposer syet af genbrugsmaterialer - og søger derfor frivillige til at lave de nye poser.

Et nyt tiltag på Stevns Bibliotekerne, Stevnsposen, er nemlig på vej til at se dagens lys. Stevnsposen er en mulepose syet af genbrugsmaterialer, som kommer til at være til fri afbenyttelse på kommunens tre biblioteker - altså: Lån en bog, og lån samtidig en mulepose til at bære den i.

Men før biblioteket kan begynde at stille poserne til rådighed, skal der produceres en masse af dem. Og det er dér, borgerne kommer ind i billedet: Biblioteket søger frivillige, som kunne tænke sig at være med til at lave poserne.

Miljøvenlige

- Det hele begyndte med, at vi godt kunne tænke os at skifte plastposerne ud med nogle, som var syet af genbrugsmaterialer, for dermed at være mere miljøvenlige og være med til at leve op til FN's 17 verdensmål, fortæller biblioteksleder May-Britt Diechmann:

- Men meget hurtigt fandt vi ud af, at vi også ville slå på tromme for det sociale i det.

Posedamerne og initiativtagere bag projektet Dorte M. Gagnér og Marianne Sivertsen supplerer:

- Ja, for vi tænker, at de frivillige kan mødes på bibliotekerne og sy poserne. Dermed kan man også blive en del af et fællesskab og møde andre mennesker, samtidig med at man laver det praktiske arbejde i forbindelse med fremstilling af poserne. Og biblioteket vil selvfølgelig sørge for kaffe/te og småkager for at fremme hyggen.

Opstartsmøder

For at kickstarte projektet er der planlagt to opstartsmøder:

Ét på Hårlev Bibliotek mandag 2. marts klokken 18.30, hvor biblioteket er vært ved en sandwich og en sodavand. Og at andet på Store Heddinge Bibliotek torsdag 5. marts klokken 14, hvor biblioteket vil være vært ved kaffe og kage.

- På de to møder vil vi præsentere vores tanker om projektet, og der vil være rig lejlighed til at snakke om det og komme med ideer og forslag. Med andre ord: I bliver ikke præsenteret for en færdig pakke, hvor tingene er besluttet på forhånd - tværtimod er der mulighed for at være med til at påvirke projektet lige fra den spæde start, forklarer de to posedamer fra biblioteket.

Dorte M. Gagnér og Marianne Sivertsen håber på, at rigtig mange kommer til møderne og måske får lyst til at være med til dette helt anderledes projekt.

Tilmelding

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig dét af møderne man vil med til.

Find dem under begivenheder på www.stevnsbib.dk eller på bibliotekets facebook-side. Man kan selvfølgelig også henvende sig på et af bibliotekerne og blive tilmeldt.

Spørgsmål kan skrives til Marianne Sivertsen, marsiv@stevns.dk, eller ring på 5657 5361.

Har man lyst til at være med til at lave poser, men ikke mulighed for at deltage i nogen af opstartsmøderne, hører biblioteket også gerne fra dig.