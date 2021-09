Biblioteker holder mere åbent uden for åbningstiden

Det betyder, at de tre filialer fra og med onsdag 8. september holder åbent alle ugens dage fra kl. 7 om morgenen, hvor brugerne selv skal tjekke ind ved at scanne deres sundhedskort.

- Vi har oplevet enkelte episoder, hvor biblioteket i aftentimerne har været brugt som varmestue af gæster, som ikke var der for at låne bøger. Det skaber utryghed for de øvrige brugere, og derfor har vi valgt at lukke to timer tidligere i Store Heddinge, siger May-Britt Diechmann, der dog understreger, at problemet med urolige gæster ikke primært har ramt biblioteket, men snarere andre miljøer i Store Heddinge.