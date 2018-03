Bibliotek tvunget til at ansætte sikkerhedsvagter

Stevns Bibliotekerne har besluttet at hyre et sikkerhedsfirma til at rondere på Hårlev Bibliotek fredag og lørdag aften i den ubetjente åbningstid, oplyser bibliotekschef May-Britt Diechmann.

- Vi har i den senere tid oplevet, at en gruppe unge har brugt biblioteket som varmestue i den ubetjente åbningstid uden et normalt biblioteksærinde. Det har betydet, at vi har måttet bruge ekstra kræfter på at rydde op og gøre rent efter dem, men det er værre, at de med deres tilstedeværelse har gjort det utrygt for andre brugere at færdes på biblioteket om aftenen. Da det åbne bibliotek bruges af rigtig mange mennesker, vil vi meget nødigt skulle indskrænke den ubetjente åbningstid, og derfor har vi valgt løsningen med et sikkerhedsfirma, siger hun.