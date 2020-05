Det var Line Krogh Lay (R), der sidste år fik styrket naturpuljen i det kommunale budget - med henblik på at ansætte en projektmedarbejder med Tryggevælde Ådal som arbejdsfelt. Her inspicerer hun området ud for Varpelev. Foto: Erik Nielsen

Bevilling til naturpulje godkendt

Et af de nye tiltag i flertalsgruppens budgetaftale sidste efterår var en styrkelse af naturen med særligt fokus på Tryggevælde Ådal. Slagnummeret var en treårig projektansættelse af en naturmedarbejder, der skal klarlægge mulighederne for at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til disse områder. De skal medvirke til at virkeliggøre den gamle vision om en Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge ekstern støtte til naturprojekter, som det er formuleret i budgetaftalen fra sidste efterår.

