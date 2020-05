Bevæbnet bilist anholdt for narkokørsel

Klokken 20.55 anholdt og sigtede politiet således en 20-årig mand fra Hårlev for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil på vej væk fra et område, hvor politiet ville foretage et tilsyn for at kontrollere forsamlinger i det offentlige rum i forbindelse med ordensmagtens corona-indsats.

Ved visitationen af den anholdte og ved ransagning af hans bil fandt betjentene ham så også i besiddelse af nogle såkaldte pølsemandsposer, som i den her sammenhæng normalt er ensbetydende med, at man her har at gøre med opbevaring af narko. To af dem indeholdt da også i alt cirka fire gram hash. Desuden fandt patruljevognens betjente et baseballbat, som de betragter som et slagvåben.