Betinget ja til beredskabsplan

Stevns - 24. januar 2018 kl. 18:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen på Stevns godkendte på et ekstraordinært møde onsdag den omstridte beredskabsplan med en række skarpt formulerede betingelser, som skal opfyldes, før politikerne vil sige endeligt ja. Kravene fra det politiske lag i Stevns Kommune skal nu forhandles med de øvrige syv kommuner i Østsjællands Beredskab, og udfaldet af disse forhandlinger kan blive afgørende for, om Stevns fortsat vil være en del af dette tværkommunale fællesskab.

Blandt de krav, som politikerne stiller som betingelse for at bakke op om den såkaldte risikobaserede dimensionering (RBD) er, at der fortsat skal være to stationer på Stevns. Men som noget nyt åbner Kommunalbestyrelsen nu en mulighed for, at der i stedet kan være én døgnbemandet station.

Et andet krav er, at der fortsat skal være seks mand på større udrykninger - eller »minimum fem plus én«. Tilsvarende må en nedgang fra fire til to indsatsledere ikke medføre forringet effektivitet på ulykkesstedet.

Desuden kræver Stevns Kommune en harmonisering af bidraget til Østsjællands Beredskab - i dag betaler Stevns mest pr. indbygger til fællesskabet.

Endelig forudsætter accepten af beredskabsplanen, at Kommunalbestyrelsen får den endelige version af RBD til politisk godkendelse, inden den vedtages i Kommunalbestyrelsen.

Borgmester Anette Mortensen (V) slog fast, at det sidste punkt er vigtigt, og at intet er vedtaget, før Kommunalbestyrelsen har godkendt den endelige version af beredskabsplanen. Falder den ikke ud til politikernes tilfredshed, er der således stadig mulighed for at sige nej til planen.

Forslaget blev vedtaget af med 14 stemmer for (S, V, K, R og Nyt Stevns). Tre stemte imod (DF og EL), mens to var fraværende ved afstemningen.

