Bestil tid i Borgerservice

- Vi har valgt at indføre tidsbestilling, fordi vi gerne vil betjene borgerne bedre og mere effektivt. Timingen lige nu er god, fordi vi skal holde afstand og ikke være for mange samlet samme sted på én gang. Med tidsbestillingen kan vi bedre regulere adgangen til rådhuset og fordele vores gæster over hele vores åbningstid, siger centerchef Annette Kjær.

Siden coronakrisens start har Stevns Kommune haft en udvidet telefontid. Den forsætter sommeren over. Man bestiller tid til et møde i Borgerservice via Stevns.dk eller ved at ringe på 56 57 57 57 mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30-15.00 og fredag kl. 8.30-12.00.