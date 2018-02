Modelfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Besparelser for to millioner skal findes

Stevns - 20. februar 2018 kl. 12:42 Af Erik Nielsen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske behandling af budget 2018 skal nu konkretiseres for lidt over to millioner kroners vedkommende. Det var penge, som partierne bag budgettet, der blev vedtaget i efteråret, lagde ud til direktionen at finde som en rammebesparelse. Budgettet blev vedtaget af et bredt flertal på 16 medlemmer, der repræsenterede alle partier minus Nyt Stevns.

Direktionen har nu lagt sine spareforslag frem, og man har konkret peget på, at der ikke skal tilføres 217.000 kroner til puljen for ekstra normering i daginstitutioner, samt at 700.000 kroner findes fra opsagte lejemål til midlertidig boligplacering af flygtninge.

For de resterende 1.091.000 kroner vedkommende lægger direktionen op til, at de udmøntes ved, at der pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme et effektiviserings-krav svarende cirka 1,25 promille, som fastlægges af direktionen selv.

Disse besparelser har nu været forelagt i alle fagudvalg, der dog har sendt dem retur til Økonomiudvalget - uden politisk behandling. I Børn-, Unge- og Læringsudvalget (BUL) har man dog taget stilling til, at man ikke kan anbefale over for Økonomiudvalget, at der tages 217.000 kroner ud af puljen for ekstra normering.

- Vi kunne ikke politisk gå med til at godkende netop den besparelse, hvorfor vi har gjort opmærksom på det. Derfor kan vi ikke anbefale det, men ellers lader vi sagen gå tilbage til Økonomiudvalget uden yderligere behandling, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for BUL, og han var også forhandlingsleder, da Budget 2018 blev lagt frem til vedtagelse i den afgåede kommunalbestyrelse.

Kan du gå ind for de andre spareområder, som direktionen lægger frem, hvor det er direktionen, der udmønter besparelsen?

- Det er en diskussion, vi tager i Økonomiudvalget, siger Steen S. Hansen til DAGBLADET.

Hvis I lader det være op til direktionen at finde besparelsen, så fralægger I jer vel også et politisk ansvar?

- Vi lagde i budget 2018 op til, at direktionen skulle lægge spareforslag frem, men inden det bliver effektueret, så skulle det politisk godkendes. Og det er netop det, der sker nu, svarer Steen S. Hansen.

Ud over det enkelte punkt som BUL har taget politisk stilling til ikke at anbefale, så har ingen af de andre fagudvalg behandlet sagen, da et politisk flertal har ønsket sagen retur til Økonomiudvalget uden behandling i fagudvalgene.

