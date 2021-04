Se billedserie Borgmester Anette Mortensen tager første spadestik til det nye besøgscenter flankeret af Tove Damholt, Verdensarv Stevns, og Niels Friis fra fondens bestyrelse. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Besøgscenter er gået i jorden

Stevns - 19. april 2021 kl. 14:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Forårssolen smilede om kap med de få fremmødte i Boesdal Kalkbrud, der kort før middag var mødt op for at overvære byggestarten på det kommende besøgscenter for Verdensarven Stevns Klint. Næsten syv år efter, at den stevnske naturseværdighed blev udnævnt til Unesco verdensarv, tog borgmester Anette Mortensen (V) det første spadestik på besøgscentret, som efter planen skal åbne inden turistsæsonen i forsommeren 2022.

Det kunne have været en stor offentlig begivenhed, men på grund af de fortsat gældende coronarestriktioner - der indtil på onsdag stadig siger højst 10 personer udenfor - var det kun yderst begrænset flok, der deltog i begivenheden. Derfor havde kommunen valgt at live transmittere spadestikket på sin Facebook-side, hvorfra det fortsat kan streames.

Anette Mortensen talte både i sin egenskab af borgmester og formand for fondsbestyrelsen, der står som den egentlige bygherre.

- Det er et besøgscenter i verdensklasse, vi skal til at bygge. Det er en opgave, jeg tager på mig med lige dele stolthed og ydmyghed, og jeg glæder mig enormt til at se arbejdet skride frem, sagde hun.

Hun så besøgscentret som en løftestang for hele Stevs:

- For det ér en stor dag for Stevns, og hvert et skridt vi tager, glæder mig utroligt, for selvsamme skridt gør hele projektet mere og mere konkret og virkeligt. Vi oplever en stigende interesse fra gæster langs hele Stevns Klint. Den interesse skal vi levere på, sagde hun.

I sin tale bemærkede Anette Mortensen, at projektet undervejs er blevet tilpasset virkeligheden. Den måske mest synlioge ændring er, at den stele over jorden, der oprindeligt var tænkt som en nedgang til selve besøgscentret, er droppet af økonomiske årsager. I stedet bliver der indgang fra selve kalkbruddet.

- Boesdal og besøgscentret bliver portal til hele besøgsdestinationen Stevns Klint. En samlet destination for oplevelser, formidling og læring i forhold til et meget vigtigt kapitel i Klodens udvikling, sagde hun.