Besøgs-restriktioner på plejecentre indføres omgående

Stevns - 02. december 2020 kl. 12:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt Stevns Kommune om, at man omgående udsteder midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre, der er beliggende i kommunen.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i kommunen er konstateret højt antal smittede borgere per 100.000 indbyggere.

»Det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom,« som det formuleres i påbuddet.

Det betyder rent praktisk, at beboerne på de omfattede plejecentre derfor kun i begrænset omfang har mulighed for at få besøg. De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre gælder dermed fra og med i dag, og de indebærer, at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kun kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende), dog højst to nære pårørende ad gangen, og at besøg i andre situationer skal foregå på udendørs arealer.

Ingen smittede på centre Ralf Klitgaard Jensen er direktør for området i Stevns Kommune, han har følgende kommentar til det nye påbud fra Styrelsen fra Patientsikkerhed:

- Stevns Kommune fik i går, sammen med en række andre kommuner, et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre restriktioner for besøg på vores plejecentre. Det indebærer, at hver beboer nu er begrænset til at kunne få besøg af én person i sin egen bolig og af en til to personer yderligere i særlige besøgsrum, vi er ved at indrette. Stevns Kommune har ikke nogen smittede beboere på vores plejecentre, så de nye restriktioner skal hos os alene ses som en ekstra foranstaltning for at beskytte en særligt sårbar gruppe borgere.

Ralf Klitgaard Jensen tilføjer, at det har stor betydning for de ældre, når de ikke kan få besøg som de plejer:

- Men heldigvis er der ikke tale om en total nedlukning som vi så i foråret. Samtidig er vores personale selvsagt klar til at yde den pleje og omsorg, de ældre har behov for.

Bekendtgørelsen med påbuddet fra Styrelsen for patientsikkerhed ophæves igen 1. marts 2021.

Det går således den forkerte vej i Stevns Kommune. I den sammehæng har borgmester Anette Mortensen også lagt en video ud på kommunens Facebookside, hvor hun opfordrer til, at alle nu skal gøre en indsats for at få bragt smittetallene ned.