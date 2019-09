Modelfoto

Beslutning: Helårsboliger kan lejes ud 100 dage om året

Stevns - 13. september 2019 kl. 10:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketinget har igennem ny lovgivning lagt sig fast på, at man højst kan udleje sin helårsbolig 70 dage om året for at undgå boligspekulanter i at overtage huse og lejligheder og dermed hindre folk i at bo der hele året.

Lovgivningen er nok specielt møntet på de større byer. Og med det in mente besluttede Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune torsdag aften, at øge antallet af udlejningsdage til 100 - hvilket den nye lovgivning også giver mulighed for.

Beslutningen kommer således i forlængelse af kommunens turismestrategi, som har som et af sine indsatsområder at skabe flere overnatningssteder. Og det giver derfor god mening var den generelle holdning på kommunalbestyrelsens møde.

Enhedslisten var dog imod, at øge antallet af dage, da holdningen har er, at landsbyerne på Stevns godt kan komme til at lide af, at husene ikke bliver brugt til helårsbeboelse. Det mente Sejer Folke fra partiet allerede at have set eksempler på i Hellested.

Resten af salen rundt var der dog enighed om, at man mangler udlejningsboliger til turister, og det derfor er godt, at man nu får denne udvidede mulighed. Ja Varly Jensen fra Dansk Folkeparti mente ligefrem, at det strider imod grundloven, at man overhovedet lægger restriktioner ind over for, hvad folk bruger deres private ejendom til, så det var hans begrundelse for at stemme for at udvide antallet af dage fra de 70 til 100.

Borgmester Anette Mortensen har efter Kommunalbestyrelsens møde sendt en pressemeddelelse ud om beslutningen. Her siger hun:

- Vi er godt i gang med at forløse et turismepotentiale for Stevns, og derfor kommer vi til at mangle overnatningsmuligheder i fremtiden. Den store økonomiske turismegevinst kommer, når vores gæster bliver i flere dage, for så bruger de i højere grad vores butikker, spisesteder osv. Herudover tror vi på, at flere turister, som bliver længere, vil trække endnu flere til, hvilket skaber yderligere økonomisk vækst. Vi skal simpelt hen gøre lagkagen større, og det forudsætter altså, at turisterne har et sted overnatte.

Fakta:

Muligheden for korttidsudlejning trådte i kraft den 1. maj 2019, da Folketinget tidligere har vedtaget et tillæg til campingloven, som giver alle med en helårsbolig ret til at leje den ud 70 dage om året.

Kommunerne kan lokalt vælge at øge antallet af udlejningsdage op til 100 dage.

Loven gælder også for byer med helårsbopligt.

Fra 1. januar 2021 skal udlejningen ske via en digital platform, som indberetter udlejning til SKAT.

Udlejning af enkeltværelser er ikke omfattet af denne lovgivning.