Politiet anholdt onsdag middag en 35-årig rumænsk statsborger, der nu fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsgængsling sigtet for flere tilfælde af tyveri, spirituskørsel og manglende kørekort.

Send til din ven. X Artiklen: Beruset rumænsk tricktyv forulykkede på Strøby Bygade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beruset rumænsk tricktyv forulykkede på Strøby Bygade

Stevns - 19. april 2018 kl. 11:08 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En travl formiddag endte kort før middag onsdag på den kedelige måde for en 35-årig rumænsk statsborger, der blev anholdt af politiet og sigtet for flere overtrædelser af både straffeloven og færdselsloven.

Udviklingen tog fart, da manden kl. 11.27 mistede kontrollen over sin bil og landede i grøften på Strøby Bygade med taget nederst. Han slap imidlertid uskadt fra ulykken og kunne selv kravle ud af bilen, der har rumænske nummerplader. Flere vidner kunne efterfølgende beskrive over for politiet, hvordan manden flygtede fra stedet i sydlig retning. Det fandt et vidne så påfaldende, at han skød en kort video med sin mobiltelefon af den flygtende mand, og den blev til stor hjælp for politiet, der kort efter kom til stede og satte ind med en eftersøgning med hjælp af politihunde.

Manden blev således løbet op og anholdt ved krydset, hvor Varpelevvej rammer Klippingevej omkring 1500 meter fra uheldsstedet.

Det viste sig, at rumæneren ikke havde noget kørekort og var påvirket af spiritus, og derfor blev der udtaget en blodprøve.

Mens manden ikke var kommet noget til, stod det værre til med bilen, og der blev tilkaldt redningsmandskab for at fjerne udsivende olie fra det forulykkede køretøj.

I bilen fandt politiet flere spiritusflasker samt en pung, der tilhører en 86-årig mand fra Strøby. Han mistede en god halv time før ulykken pungen, da han stod på Rema 1000's parkeringsplads i Strøby Egede. Pludselig opdagede den 86-årige mand, at hans sorte pung var forsvundet op af lommen. Pungen indeholdt kørekort, gult og blåt sygesikringsbevis, Visa-dankort, diverse kort samt 1000 kroner i kontanter.

Kort efter blev en anden mand bestjålet på pladsen foran Netto. Han blev opsøgt af en fremmed, som spurgte, om han kunne veksle en 20'er til to 10'ere. Ved den lejlighed prikkede gerningsmanden den forurettede på brystet, og kort efter var pungen forsvundet fra jakkens inderlomme. Pungen indeholdt dankort, sygesikringskort, kørekort, diverse medlemskort samt 650 kroner i kontanter. Efterfølgende er dankortet i pungen forsøgt misbrugt i en hæveautomat. Netto er blevet kontaktet for at undersøge, om episoden er overvåget på video.

Politiet mistænker desuden rumæneren for dette tyveri samt for et tricktyveri, der fandt sted ved XL Byg i Den Hvide By i Køge omkring kl. 9.30. Her blev en 91-årig mand fra Lille-Skensved kontaktet for at få vekslet en 20 kroner-mønt. Herunder var det lykkedes den mistænkte at stjæle offerets pung med cirka 900 kroner.

Politiet vil fremstille rumæneren i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.