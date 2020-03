Modelfoto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Beruset polak anholdt for at onanere lige foran to teenagepiger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beruset polak anholdt for at onanere lige foran to teenagepiger

Stevns - 06. marts 2020 kl. 10:42 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En beruset polak har over et par dage gjort sig lidt mere end uheldigt bemærket på sin tur rundt i Hårlev.

Klokken 18.02 anmeldte en kvinde således, at hun netop havde set en mand på Hårlev station, som skulle have blottet sig over for to piger på stationen dagen i forvejen.

Sagen var endnu ikke anmeldt til politiet, som nu afhørte anmelderen og fik en beskrivelse af manden.

En patrulje blev sendt til stedet og her traf betjentene en spirituspåvirket 56-årig mand fra Polen med adresse i Køge, som passede på signalementet af den mistænkte. Han blev anholdt og taget med til stationen til afhøring med tolk, hvor han blev sigtet for blufærdighedskrænkelse. Han nægtede forholdet, men sagde han tissede.

Politiet afhørte senere de to krænkede 15-årige piger fra Hårlev til sagen. De havde onsdag omkring klokken 17.30 befundet sig på Hårlev Station, hvor den mistænkte havde onaneret foran dem og råbt ad dem. Den ene pige var snarrådig nok til at filme manden på sin mobiltelefon.

Den anholdte mand blev efter endt afhøring og sagsbehandling løsladt, men er fortsat sigtet i sagen. Han kan dog forvente at høre mere fra politiet i sagen.