Tre gange samme dag ringede en 57-årig beruset mand fra Store Heddinge til politiet, fordi han var blevet uenig med sin voksne søn. Han afgav falske forklaringer om trusler med våben og senere, at naboens hus brændte. Derfor kørte brandvæsenet ud med fuld udrykning mandag aften uden grund. Hans dag endte i detentionen, hvor han efter endt afrusning blev afhørt og løsladt. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Send til din ven. X Artiklen: Beruset mand tilkaldte politi og brandvæsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beruset mand tilkaldte politi og brandvæsen

Stevns - 02. januar 2020 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kl. 12.00 fik politiet en anmeldelse fra en spirituspåvirket mand fra Store Heddinge om, at han var blevet uenig med sin voksne søn, som boede på samme adresse.

Ved nærmere afhøring af manden kom det frem, at sønnen nu sov, og at der var ro på stedet, hvorfor politiet afviste at komme til stedet. Anmelderen var ikke tilfreds med dette, så han ringede igen senere på eftermiddagen, hvor han anmeldte, at sønnen havde truet ham med våben. Under samtalen med politiets vagtcentral kom det dog frem, at der ikke var hold i anmeldelsen, men at han var nødt til at melde, at han var blevet truet, før politiet ville gøre noget. Sønnen havde da forladt adressen og anmeldelsen blev også i dette tilfælde afvist at politiet.

Sønnen ringede til politiet kl. 18.48, da faren var opfarende og meget beruset. Faren ønskede sønnen og hans kæreste ud af hjemmet, men de havde intet sted at tage hen. En patrulje blev sendt til stedet for at berolige parterne. Uoverensstemmelsen handlede om mindre alvorlige, huslige pligter. Politiet mæglede mellem parterne, hvorefter patruljen forlod stedet.

Kl. 20.16 anmeldte faren via alarmopkald til 112, at der var ildløs i naboens hus. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det viste sig, at der ikke var brand nogen steder. Den 57-årige mand fra Store Heddinge, som havde indgivet anmeldelsen, var tydeligt spirituspåvirket. Han blev anholdt og sigtet for at misbruge faresignal ved ubegrundet at tilkalde hjælp og blev taget med til stationen til afrusning i detentionen. Han blev senere afhørt til sagen, hvorefter han blev løsladt.

Den 57-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.