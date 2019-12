Indtil videre er bemandingen af brandstationen i Hårlev uændret. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Bemanding af brandstation i Hårlev slipper for beskæring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bemanding af brandstation i Hårlev slipper for beskæring

Stevns - 23. december 2019 kl. 12:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra årsskiftet var det egentlig planen, at bemandingen i udrykninger fra brandstationen i Hårlev skulle gå fra seks til fire brandfolk, men nu er det besluttet at fastholde den nuværende bemanding.

Hermed vil der fortsat være en holdleder og fem brandmænd klar til udrykning, når der er behov for det, lyder det i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune, der fra og med årsskiftet indgår i et beredskabssamarbejde med Køge og Solrød.

Grunden til, at bemandingen skulle gå ned, skal findes i den såkaldte risikobaserede dimensionering (RBD), som ligger til grund for styring af mandskab og materiel.

Den RBD, som gælder for Stevns lige nu, er lavet i det nu opløste Østsjællands Beredskab, og her var det en forudsætning, at der skulle købes nyt materiel, som skulle give et behov for færre brandmænd. Dette materiel er ikke indkøbt, og derfor har Stevns Kommune arbejdet målrettet på at kunne fastholde bemandingen i Hårlev.

Glad borgmester

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at fastholde antallet af brandfolk på stationen i Hårlev. Det er magtpåliggende for mig, at der skal være stor sikkerhed og tryghed for stevnsboerne, og da forudsætningerne for at ændre på bemandingen forsvandt, blev vi nødt til at handle på det hurtigt, lyder det fra borgmester Anette Mortensen (V).

Det er politiet, der ved det enkelte opkald til 1-1-2 vurderer, om der skal rykke fire eller seks brandmænd med ud til ulykkesstedet. Indsatslederen vurderer herefter, om der er behov for at tilkalde yderligere mandskab fra andre stationer.

En intern undersøgelse har vist, at der ved godt 40 procent af udrykningerne fra stationen i Hårlev er behov for seks brandmænd. Hvis der kun er fire brandmænd på bilen fra start, vil de sidste to skulle køre til ulykkesstedet fra andre stationer.

Ny RBD i løbet af 2020

I løbet af 2020 skal Stevns Kommune, sammen med Køge og Solrød kommuner, udarbejde en ny RBD for Stevns. Her vil det blive vurderet på ny, hvad behovet for mandskab og materiel på den enkelte brandstation skal være.

Så hvis man til den tid vurderer, at man kan spare mandskab med ekstra materiel, så er det ikke givet, at bemandingen fortsat skal være seks mand i Hårlev.