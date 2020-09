Valdemar Wagner blev dansk mester i sin årgang. Her sidder han sammen med sin mor, Julle og familiens hund, der hedder Marlie. Bagerst sidder Valdemars kammerat, der også hedder Valdemar og dennes far: John Steffensen. Foto: Erik Nielsen

Begejstret cykelfamilie fra Hvidovre leverede en dansk mester

- Det er et fantastisk arrangement, og jeg synes det har fungeret rigtigt godt her i Store Heddinge. Vi har nydt at være her, siger Julle Wagner, da DAGBLADET møder hende og hendes søn Valdemar på Nytorv og familiens hund, Marlie.