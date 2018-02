Foto: Anders Ole Olsen

Bedre lunger med korsang i Stevns Musikskole

27. februar 2018

Musikleder Søren Dahl-Pedersen vil nødigt have, at Stevns Musikskole skal sættes i bås. Han vil gerne være med til at udvikle skolen, og derfor har han nu sat et helt nyt initiativ i værk: Lungekor.

Og hvad er det så lige for noget?

- Det er et tilbud til alle, der vil træne og styrke sin vejrtrækning på en ny måde. Flere undersøgelser har vist, at mennesker med eksempelvis KOL kan få forbedret deres lungefunktion og derved deres livskvalitet ved at synge i kor. Det kræver kun et enkelt opslag på Google for at få bekræftet det, siger Søren Dahl-Pedersen til DAGBLADET.

Han har flere kontakter rundt omkring i musikskole-verdenen, hvor man allerede har haft såkaldte lungekor.

- Derfor har jeg gået med idéen et stykke tid, og nu fører vi den ud i livet. Der er 15 som allerede har meldt sig til koret, og folk kan bare møde op første gang, så kan de være med. Det er gratis, siger musikskolelederen.

Lunekoret har første session i morgen onsdag klokken 13.30 til 15, og det er meningen, at man skal mødes hver onsdag fremover - i første omgang frem til sommerferien. Det sker på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev.

- Musikskolen vil gerne være med til at byde ind med nogle andre ting. Og faktisk har vores sanglærer allerede været aktiv i et lignende projekt i Faxe, så hun har allerede erfaringen her fra at byde ind med, hvor kropsholdning og vejrtrækning er i fokus, forklarer Søren Dahl- Pedersen.